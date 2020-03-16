Dubai’ye kilosu 500 liradan 6 kilo erik

Antalya'da yılın ilk yeşil erik hasadı yapıldı. Dubai'den gelen sipariş üzerine toplanan 6 kiloluk ilk parti ürün, kilosu 500 TL'den gönderildi. Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya'da serada üretilen yeşil eriklerin ilk hasadına başladı. Kepez ilçesindeki 20 dönümlük seraya diktiği ağaçlarla üretim yapan Cengiz Avcı, yılın ilk hasadını kızlarıyla birlikte topladı. Dubai'deki bir müşterisinden gelen 6 kiloluk sipariş üzerine seraya giren Avcı ve kızları, ellerine aldıkları plastik kapları kısa sürede doldurdu.