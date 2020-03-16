Manisa’dan Yenı Zelanda’ya çan

Manisa'nın Demirci ilçesinde dededen toruna çan üretimi sürdüren çan ustaları, binlerce kilometre uzaktaki Yeni Zelanda'ya çan gönderiyor. Gece gündüz çalışan çan ustaları, yaklaşık 100 bin adet çanı konteynerlerle ihraç ediyor. Demirci Sanayi Sitesi'ndeki çan atölyesinde çalışan ve soyadını da mesleğinden alan Çancı ailesi, 6 kişiyle üretim yapıyor. 33 kez elden geçen çanlar, uzun uğraşların sonunda ortaya çıkıyor. 12 yaşında mesleğe başlayan ve 40 yılı dolduran çan ustası Nevzat Çancı, "Dededen toruna 120 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Başka işte de gözümüz" dedi.

FESTİVALİ BİLE VAR

Dede mesleğini sürdüren Fatih Çancı da, yıllardır Yunanistan'a çan gönderdiklerini, ancak son zamanlarda hayvancılığın geliştiği Yeni Zelanda'ya da ihracat yaptıklarını söyledi. Çancı, "Sadece hayvan için değil, festivallerde de kullanıyorlar" diye konuştu.

NERMİN UÇTU