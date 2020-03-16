MAOB 8 dalda başarı ödülü dağıttı

Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB) ilk kez kültür sanat, edebiyat, spor, eğitim ve çevre olmak üzere 8 dalda başarı ödülleri dağıttı. Birlik Genel Sekreteri Abidin Yatkın, 18 meslek odasından oluşan birlik için gönüllük esassına dayalı yapılan toplumsal çalışmaların en önemli kriter olduğunu açıkladı.

CÜNEYT HASÇELİK