Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB) ilk kez kültür sanat, edebiyat, spor, eğitim ve çevre olmak üzere 8 dalda başarı ödülleri dağıttı. Birlik Genel Sekreteri Abidin Yatkın, 18 meslek odasından oluşan birlik için gönüllük esassına dayalı yapılan toplumsal çalışmaların en önemli kriter olduğunu açıkladı.
CÜNEYT HASÇELİK
MAOB 8 dalda başarı ödülü dağıttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.