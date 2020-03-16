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ODTÜ mezunu Aslı kuşkonmaz üretiyor

ODTÜ mezunu Aslı kuşkonmaz üretiyor
Giriş Tarihi: 16.3.2020

İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta bir iş gezisinde tanıştığı kuşkonmazın üretimi için kariyerini bırakan Aslı Aksoy (39), memleketi Muğla'nın Ula ilçesinde, bu işi yapmaya başladı. 2015'te kuşkonmaz üretimine başlayan ve bu yıl tarlasından 25 ton ürün almayı hedeflediğini belirten Aksoy, kilosu 75 TL'den satılan kuşkonmaz üretimi için 'iyi tarım' sertifikası aldı, büyük mağazalarla satış sözleşmesi imzaladı.

'SORUMA YANIT OLDU'
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra 13 yıllık iş hayatını bir kenara bırakan Aksoy, tarlasında 10 kadınla birlikte hasat yapıyor. Kuşkonmazın antioksidan deposu olduğunu belirten Aksoy, "Kuşkonmaz lezzetiyle ve tabağa sunumuyla beni çok etkiledi. Pazar fırsatları ve sağlık üzerine olumlu etkileri bir araya geldiğinde benim için 'Memleketime dönüp ne üretebilirim?' sorusunun yanıtı oldu" dedi.

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