Piyasada 2. el araç kalmadı

İzmir'in ikinci el otomobil satış noktalarından Otokent'te esnaf, pazara gelen bir otomobilin kısa sürede alıcı bulduğunu belirterek, yoğun talep sonrası satmak için araç bulamadıklarını kaydetti.

İkinci el otomobil pazarında İzmir'in önemli adreslerinden olan Buca ilçesindeki Otokent'te, son 3 aydır hareketlilik hakim. Pazara gelen araçlar, kısa sürede alıcı buluyor. Esnaf satmak için ikinci el araç bulamamaktan yakınırken, bunun nedeninin ise piyasada sıfır kilometre araç bulunamaması olduğu belirtiliyor.

"TEK SIKINTI OLMAMASI"

Otokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Karadaş, "Mesela cebinizde paranız hazır olsun, bayilere gidip sıfır araç bulamıyorsunuz. Bu nedenle müşteriler ikinci el araçlara yöneldi. Otokent'te satışlar konusunda çok memnunuz. Tek sıkıntımız araç bulamıyoruz" dedi. Otokent'te hem satıcı hem alıcı olan Yıldırım Kayacı (29), sıkıldığı için otomobilini sattığını, ancak yerine başkasını bulamayınca pişman olduğunu belirterek, "Yerine başka araç almak istedim ancak piyasada araç yok. Pişman oldum. Ne yapacağım bilmiyorum" diye konuştu.