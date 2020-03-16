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Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın fiyatları ne kadar oldu?

16.03.2020, 14:43

Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi yaşandı. 'in indirimi kararı ve tüm dünyayı etkisi altına alan altın piyasasını da etkiledi. Altının ons fiyatı yılbaşından bu yana ilk kez 1.500 doların altını gördü. İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altında sert bir düşüi gerçekleşti. Fed'in faiz indirimi kararı ve koronavirüs etkisi altın piyasasını da etkiledi. Gram altının fiyatı sabah saatlerinde 314 lirayı gösterirken şu an gram altının fiyatı 303,83 tl civarında seyrediyor.

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