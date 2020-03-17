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kredi ödemelerinde yaşanan gecikmelere esneklik getirdi

BDDK kredi ödemelerinde yaşanan gecikmelere esneklik getirdi

17.03.2020, 21:05

'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 'de tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. ve , Koronavirüs nedeniyle vatandaşın ve finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

O SÜRELER UZATILDI

Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.
Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin üçüncü grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.

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