Hükümet korona virüs salgınına karşı önlemleri artırırken, çalışma hayatını kolaylaştıran adımlar da devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortak kararına göre teknopark şirketleri, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki personel evden çalışabilecek. Bu şirketler, tasarım merkezleri evinden çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden Nisan sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecek. Korona virüs salgınının etkili olduğu Almanya'da kısa çalışma ödeneği devreye alındı.
Evden çalışma resmi olarak devreye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.