Malatyalıların hedefi federasyon

İzmir’de 28 yıl önce kurulan Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Vural Kaynarca, “Kentimizdeki diğer Malatyalı hemşehri derneklerimizle birleşip federasyon kurmak istiyoruz” dedi.

Dünyada 110 ülkeye ihracatı yapılan şifalı meyvesi kayısı ile ünlü olan Malatya'dan İzmir'e göç eden vatandaşların 1992 yılında kurduğu Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği, 28 yıldır faaliyetini sürdürüyor. Lokali bulunan az sayıda sivil toplum kuruluşundan biri olan dernek, kurucu başkan Celal Ovagül'ün öncülüğünde kurularak hizmet vermeye başlamış.

"TABELA DERNEĞİ DEĞİLİZ"

Dernekte 3 yıldır başkanlık görevini başarıyla sürdüren Vural Kaynarca, hedeflerinin İzmir'de federasyon kurmak olduğunu belirtti. Kaynarca, "İzmir'de 60 bine yakın Malatyalı yaşıyor. Kentimizdeki diğer Malatyalı hemşehri derneklerimizle birleşip federasyon kurmak istiyoruz. Bu süreçte bizlerin sesini duyuran Yeni Asır'a yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Malatya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kaynarca, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı. Derneğin amacının İzmir'de daha güzel işlere imza atmak için birlik ve beraberlik içerisinde federasyon kurmak olduğunu söyleyen Başkan Kaynarca, "Bunun için İzmir'deki diğer derneklerle bir araya geliyoruz. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine imza atıyoruz. Ayrıca Malatyaspor takımı İzmir'e geldiği zaman onları burada ağırlıyoruz ve kulübe destek veriyoruz" dedi. Derneklerinin 28 yıldır aktif bir şekilde faaliyetini sürdürdüğünü belirten Kaynarca, "İzmir'de lokali bulunan ve sürekli aktif olan derneklerden biriyiz. İzmir'de birçok tabela derneği var. Ayrıca da faal olan derneklerin yüzde 90'ında lokal yoktur. Dernek lokalimiz çok güzel. Haftanın 7 günü, günün 15 saati açık olan İzmir'de 4-5 dernekten biriyiz. Dernek lokalimizde yemek var. Tüm maçlar izleniyor" dedi.



YÖNETİM LİSTESİ

Başkan Vural Kaynarca

2. Başkan Celal Ovagül

Başkan Yrd. Ali İhsan Kurt

Yönetim Kurulu Üyeleri

Akın Öktem

Necati Kılıç

Hasret Karadeniz

Hidayet Aslan

Yusuf İnce

Kasım Aslan



MALATYA TANITIM GÜNLERİ YAPACAĞIZ



Yönetimde 9 ismin görev yaptığı derneğin şu anda 700 üyesi bulunduğunu belirten Kaynarca, "Öğrencilerimize burs veriyoruz. Sayının artması için iş adamlarımız ile görüşeceğiz. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtıyoruz" dedi. Bostanlı Pazaryerinde Malatya Tanıtım Günleri yapacaklarını anlatan Kaynarca, "Hemşehrilerimizi sanatçılarımızla buluşturuyoruz. Her 6 ayda bir dayanışma geceleri düzenliyoruz" diye konuştu.





STK'LAR DESTEKLENMELİ

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun en önemli dinamikleri olduğunu ve yerel, merkezi yönetimlerce desteklenmesi gerektiğini belirten Kaynarca, "İstihdamdan kültüre projeler üretiyoruz. Kentimizdeki Malatyalı iş insanlarımızdan derneğimize destek olmalarını istiyoruz" dedi.