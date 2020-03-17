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formülü

Mutlu aile şirketinin formülü
Giriş Tarihi: 17.3.2020

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği İzmir Temsilciliği tarafından düzenlenen Aileler Buluşması'nın konuşmacı konukları Mutlu Metal Aile Şirketi'nin birinci nesil üyeleri Çimen ve Engin Atalay ile ikinci nesil üyeleri Gülesin Boyacıoğlu ve Gülçin Atalay Tunç oldu. "Değerlerle Büyüyen Mutlu Aile Mutlu Şirket" başlıklı konuşmalarında aile üyeleri, ailenin ve işin "ortak değerler" üzerine kurulmuş olmasının önemine dikkat çektiler. TAİ- DER Yönetim Kurulu Başkanı Candan Çilingiroğlu, "Pek çok aile şirketinin deneyimlerini dinleme fırsatı yakalıyoruz" dedi.

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