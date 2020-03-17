Son dakika haberi... Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, şifre girilirken pos cihazı dokunulmasını önlemek için gelen yoğun talep nedeniyle 18 Mart'tan başlayarak temassız ödeme limitinin 250 liraya yükseltildiğini duyurdu.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, şifre girilirken pos cihazı dokunulmasını önlemek için gelen yoğun talep nedeniyle 18 Mart'tan başlayarak temassız ödeme limitinin 250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Canko açıklamasında, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Temassız ödemelerde limit arttırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.