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Temassız ödemelerde limit arttırıldı

Temassız ödemelerde limit arttırıldı

17.03.2020, 16:28 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,16:28

Son dakika haberi... () Genel Müdürü , şifre girilirken pos cihazı dokunulmasını önlemek için gelen yoğun talep nedeniyle 'tan başlayarak temassız ödeme limitinin 250 liraya yükseltildiğini duyurdu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, şifre girilirken pos cihazı dokunulmasını önlemek için gelen yoğun talep nedeniyle 18 Mart'tan başlayarak temassız ödeme limitinin 250 liraya yükseltildiğini duyurdu. Canko açıklamasında, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi." dedi.

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