Yabancılara konut satışında tarihi rekor

Yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan ve Şubat ayında da bunu devam ettiren yabancılara konut satışı, ilk iki ayda 7 bin 912 adede ulaştı. Şubat ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış göstererek 3 bin 321'den 4 bin 5'e yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi şubat rakamları görüldü. Yabancıların İstanbul'dan konut alımı, Şubat'ta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 40 artış kaydetti. Antalya, satılan 805 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Türkiye'den Şubatta en fazla konutu 721 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 691 konutla Iraklılar, 282 konutla Ruslar izledi.



Türkiye genelinde Şubat'ta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi. Şubat'ta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 arttı. Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konutla ilk sırada (yüzde 19,1) yer aldı. Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 artarak 43 bin 733'e çıktı. Diğer konut satışında İzmir üçüncü sırada yer aldı.