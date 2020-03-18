Altın fiyatları ne kadar? 18 Mart Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları....

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının altın piyasalarına etkisi ne oldu? Altın fiyatları yükseldi mi? İşte 18 Mart Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son d gelişmeler araştırılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.075,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,73 yükselişle 311,90 liradan işlem gördü. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 18 Mart Çarşamba altın fiyatları.... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 314,89 TL

SATIŞ: 315,20 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 503,03 TL

SATIŞ: 514,73 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.002,92 TL

SATIŞ: 1.029,46 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.012,13 TL

SATIŞ: 2.052,62 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.085,00 TL

SATIŞ: 2.117,00 TL