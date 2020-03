Biz virüsü yeneriz

İtalya, halkın korona virüsü tehlikesini yeterince önemsemeyip sokak ve AVM’leri doldurmasının faturasını ağır ödedi. Türkiye’de ise tehlikenin boyutunu erken fark eden vatandaşlar hükümetin duyurduğu tedbirleri harfiyen uygulayarak mecburi haller dışında sokağa çıkmadı.

Hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nın etap etap korona tedbirlerini açıklamasının ardından vatandaşlar da kişisel önlemlerini alarak yetkililere destek verdi. Vatandaşlar sorumluluk bilinciyle gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı. İzmir'de cadde ve sokaklar gözle görülür biçimde boşaldı. Lokantalar ve AVM'ler haricinde mekanların da kapanmasıyla başta Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi olmak üzere bir zamanlar insan selinin olduğu caddeler ıssızlığa büründü. Caddelerde görünen bazı vatandaşların ise eldiven ve maske takması dikkat çekti. Öte yandan eğlence mekanlarının da kapatılması nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Alsancak'ta akşamları adeta in cin top oynuyor. İzmir'in yanı sıra ülkenin değişik kentlerinden de benzer görüntüler oluşması ve vatandaşların duyarlılığının artması, "Biz bu virüsü yeneriz" dedirtti.

İZMİR HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "korona virüsü tedbirleri" konulu gönderdiği ek genelge sonrası İzmir adeta hayalet şehre döndü. Şehrin en işlek caddelerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesin'de pek çok dükkan kepenk kapattı. Bu arada önceki gün saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici süreliğine durdurulmasına yönelik karar İzmir'de de uygulanmaya başlandı. Günün her saati insanlarla dolup taşan Kıbrıs Şehitleri Caddesi bomboş kaldı. Lokantalar sadece evlere sipariş yapmak üzere dükkan önlerindeki masa ve sandalyeleri kaldırdı. Polis ve zabıta denetimlerini sıklaştırırken, açık olan dükkanlar iş yapamadıklarını ve mal sahiplerinin kiralar konusunda yardımcı olması gerektiğini söyledi.





Oturacak yer bulunmazdı şimdi bomboş...

Ev yemekleri satan Ali Haydar Keskin, "1999 yılından beri başımıza ilk kez böyle bir şey geldi. Normalde bu saatte dükkanın dolu olması lazım ama bomboş. Şu an İzmir hayalet şehir oldu" dedi. Dükkan çalışanı Azime Keskin de, "Normalde 12.00'de servisimiz başlar. 12.00-14.00 arası burada yer bulamazdınız. Bugün çok sakin. Yemekler kaldı. Dün yaptığımız yemeklerin yarısı kaldı. Bugün, her zaman yaptığımız yemeklerden daha az yemek yaptık. Ama sokaklarda insan olmadığı için dükkan boş" diye konuştu.



'Önlem almak zorundayız'

İşe gitmek amacıyla dışarı çıktığını söyleyen Can Duran isimli vatandaş, "Evden çıktığımda metro, İZBAN, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Bazı insanların önlem almadığını görüyorum. Ben eldiven takıyorum ve sürekli dezenfekte ediyorum. İnsanların bu dönemde dışarıya fazla çıkmaması lazım" diye konuştu. Arzu Eken, Alsancak sokaklarını ilk defa bu kadar boş gördüğünü belirtirtti.



Bağışıklığını korumak için kaygıdan uzak dur

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan psikolog Şenel Kara-man, "Virüsten korunmanın en önemli yolu bağışıklık sistemini yükseltmek. Bağışıklığı yük-seltmenin yollarından biri aşırı kaygıdan uzak durmak. Kaygı-mızı kontrol edip, panik halden çıkarsak bağışıklık sistemimiz daha çok yükselir" dedi. Epige-netik ve Anti-Aging Beslenme uzmanı Doç. Doktor Gülsen Meral ise, "14 kuralı aynen uygularsak, kalabalık ve kapalı alanlara girmezsek bu virüsü de algıyı da dünyaya örnek olacak bir şekilde yeneceğiz" dedi. Psikoterapist Ferhan Bıçakçılar da, insanların psikolojisini olumsuz yönde etkilenmemesi için ilk temel maddenin yanlış duyumlara, sosyal medya yalanlarına itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.



