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? Euro ne kadar? Çarşamba kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Mart Çarşamba döviz kuru...

18.03.2020, 09:01

kurunda yaşanan gelişmeler döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalara etkisi nasıl oldu? Dolar yükseldi mi? İşte Çarşamba ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Koronavirüs döviz piyasalarına etkisi ne oldu? Dolar yükseldi mi? İşte 18 Mart Çarşamba döviz kuru....

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