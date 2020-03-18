Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 18 Mart Çarşamba döviz kuru...

Döviz kurunda yaşanan gelişmeler döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının piyasalara etkisi nasıl oldu? Dolar yükseldi mi? İşte 18 Mart Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Döviz piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Koronavirüs döviz piyasalarına etkisi ne oldu? Dolar yükseldi mi? İşte 18 Mart Çarşamba döviz kuru....