Esnafın sesi kadın

Akhisar Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Güney, bölgenin lezzetlerini tanıtmak ve daha fazla hemcinsinin girişimci olması amacıyla ilçede seferberlik başlattı.

Akhisar Lokantacı Köfteci ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Pınar Güney, fast food kültürüne karşı coğrafi işaretli köftesiyle ünlü ilçenin lezzetlerini ve esnafın hizmetlerini tanıtmak için 2 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. Oda başkanlığından önce de birçok başarılı çalışmaya imza atan ve Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı yapan Güney, konseyin kuruluşunda önemli rol oynadı. Türkiye'nin ilk ve tek kadın Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı olan Pınar Güney, hemcinslerinin girişimci olması için 30 kişilik KOSGEB kursları açıp 100'den fazla kadına girişimcilik belgesi kazandırdı ve işyeri açmalarını sağladı. 2 yılda odanın üye esnaf sayısını da artıran Güney, hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlattı.

CESARETLİ OLSUNLAR

Sizi ve odanızı tanıyabilir miyiz? Odamız 55 yıl önce kuruldu. Ben 2 yıldır başkanlık görevindeyim. Daha önce Akhisar Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı yaptım. Kent konseyinin kurulmasında rol aldım. Akhisar Kent Konseyi'nde ilk kadın meclisini kurduk. Amacım, Türkiye'nin ilk ve tek kadın lokantacılar odası başkanı olarak Akhisar'ın lezzetlerini ve üyelerimizin hizmetlerini daha iyi tanıtmak.

Sektörünüzde tek kadın oda başkanı olmak nasıl bir duygu ? Türkiye'de sadece berberler ve bakkallar içinde görev yapan birkaç kadın oda başkanı var. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Kadın esnaf sayısı hayli fazla. Bu nedenle kadınların esnaf teşkilatında yönetici kadrolarda görev alması gerekiyor. Fakat kadın esnafımız iş ve ev hayatındaki sorumlulukları nedeniyle riske girip yönetici olmak istemiyor. Ben kadınlara yöneticilik konusunda cesaretli olmalarını öneriyorum. Kadın olarak iz bırakmak için bu göreve talip olduk. Umarım yaptığımız çalışmalar kadın esnafımıza örnek teşkil eder. Ayrıca 20-30 yıl boyunca oda başkanı olarak görev yapılmasına karşıyım. Çünkü bu kişiler yıllar sonra objektif bakış açılarını yitiriyor. Üç dönem başkanlık kuralını destekliyorum.

Oda Başkanı Pınar Güney'e üyeler tam destek veriyor.

FAST FOOD'A KARŞI HAMLE

Üye sayısını artırmak için neler yapılıyor? 497 üyemiz var. Ben geldiğimde 327 üyemiz vardı. Odaya olan talebi artırdık. Hedefim 500 üyeye ulaşmaktı. Bu sayıyı 2 yılda yakaladım. İnşallah yeni döneme kadar üye esnaf sayımızı daha da artırmak istiyoruz.

Sektör olarak en önemli sorununuz nedir? Dondurulmuş ve fast food gıdalar bu sektörün en hızlı gelişen aperatif ürünleri.. Bunu önlemek için geleneksel lezzetlerin yaşaması ve nesilden nesile devam etmesi çok önemli. Biz oda olarak bu mücadeleyi veriyoruz. Akhisar köftemiz coğrafi işaretiyle ünlüdür. Geleneksel ve sağlıklı lezzetlerimiz olan köftemizi, helvamızı, katmerimizi, çorbamızı fast food kültürüne karşı korumamız lazım.



KADINLARA GİRİŞİMCİ BELGESİ VERİYORUZ

Kadınlara yönelik neler yapılacak? Kadın girişimci sayısını artırmak için KOSGEB kursları açtık. Kadınların evdeki üretimlerini pazara taşıyıp aile bütçesine katkıda bulunmalarını sağlıyoruz. Kadınları iş hayatında aktif rol almaları ve işyeri açmaları konularında teşvik ediyoruz. 30 kişilik eğitimlerle kadınların girişimcilik belgesi almasını sağladım. Girişimcilik belgesi almayan kadın çok az. En son Dünya Kadınlar Günü'nde 30 kadına girişimcilik belgesi verdik.



İLÇEMİZDE LEZZET FESTİVALİ YAPACAĞIZ

Akhisar'ın lezzetlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için bir projeniz var mı? Akhisar gerçekten gıda kültürü ve damak zevki yüksek bir şehir. Bu kentin lezzetlerini tanıtmak istiyorum. Göreve geldiğimden beri tek hayalim Akhisar Lezzet Festivali ile ilçemizin lezzetlerini tanıtmak. En kısa zamanda 2 günlük bir lezzet turu yapacağız. Festivalle adımızı duyuracağız.

Tolga TEKİN