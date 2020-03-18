Gelir vergisinde süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelir vergisi beyannameleri ve ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan günü sonuna kadar uzattı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattığını duyurdu.