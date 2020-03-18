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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni paketler devreye girecek

: Yeni paketler devreye girecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni paketler devreye girecek

18.03.2020, 22:33

Twitter'dan açıklaması yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "100 milyar liralık yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklaması yaptı. Albayrak yaptığı paylaşımda, "100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Albayrak'ın o açıklamaları;

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.

100 milyar TL'lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz.

Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız.

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