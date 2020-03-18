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İsteyene maaşı evinde ödenecek

İsteyene maaşı evinde ödenecek
Giriş Tarihi: 18.3.2020

Hükümet, dünyayı saran korona virüs salgınına karşı kronik hastalar, yaşlılar başta olmak üzere yüksek riskli grupların korunması, sosyal hayatın güvenli ve sağlıklı devamı için önlem paketini genişletiyor. Sosyal yardım hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, emeklilerin maaşlarını güvenli almasından ulaşıma kadar her alanda koruyucu tedbirler artırıldı.

Bu çerçevede atılan adımlar şunlar: Emeklilere talepleri durumunda evden maaş verilecek. Sosyal yardımlar kesintisiz sürerken, sosyal yardımlaşma vakıfları hane ziyareti yapmayacak, ihtiyacı olan ailelere aşevlerinden evlerine yemek servisi yapılacak. Bankalar ATM limitlerini artıracak, şubelerde müşteri sayısı kontrollü belirlenecek. Sosyal yardım başvurularında toplu görüşme yapılmayacak. Öte yandan Bankalararası Kart Merkezi'nce temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı.

HAZAL ATEŞ

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