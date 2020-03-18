Kesenin ağzını açtılar

Bankalar emeklilere 3 yıllık dönem için cazip promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave kampanyalar da sunuyor.

Bankalar, 13 milyon emekliyi 3 yıl boyunca kendi müşterileri yapabilmek promosyon ödemelerinin yanı sıra ilave avantajlar da sunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere 4,6 milyar liralık promosyon ödemesi yapılmıştı.

9 MİLYARLIK ÖDEME YAPILACAK

Üç yıllık sürenin bitmesiyle yeni sözleşmeler imzalandı. Bankalar emeklileri 3 yıl boyunca kendi müşterisi yapmak için nakit ödeme, harcama söz verme karşılığında ilave ödeme, ücretsiz EFT, uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı ve kredi kartı aidatı alınmaması gibi avantajlar sunuyor. Emeklilere 500 ila 2 bin 750 liraya varan nakit ya da ek promosyon ödeme avantajı sağlanıyor. Gelecek 3 yıl için 13 milyon emekliye 9 milyar lira civarında promosyon ödemesinin yapılacağı hesaplanıyor.



Akbank, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 750 liraya varan promosyonla birlikte 250 liraya varan ek promosyon sunuyor.



Denizbank, emekli müşterilerine 675 lira ile 1000 lira arasında arasında nakit kazanma fırsatı sağlıyor.



Garanti BBVA, 1500 liraya kadar emek-li maaşı alanlara 800 lira, 1500-2 bin 500 lira ara-sında alanlara 1000 lira, 2 bin 500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1200 lira nakit promosyon öde-mesi yapacak.



Halkbank'ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar brüt maaşlar-da 500 lira, 1500 - 2 bin 500 lira arası brüt maaşlarda 625 lira, 2 bin 500 lira ve üstü brüt maaşlar-da 750 lira olacak.



ING Türkiye, maaşını ING'den alan emekli maaş müşterilerine 2 bin 550 lira nakit promosyon fırsatı sunuyor.



Türkiye İş Bankası, sözleşme yapan emekli müşterilerine 1000 liraya varan promosyon ödeme-sinin yanı sıra ilave ayrıcalıklar sunuyor.



QNB Finansbank, emekli müşterilerine 1250 liraya varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.



Şekerbank, emekli maaşını taşıyan müşterilere 2 bin 400 liraya varan nakit hediye kazandırıyor. Banka promosyon tutarını 450-750 lira olarak belirledi.



Türk Ekonomi Ban-kası (TEB), emeklileri 850 lira ile 1125 liralık promosyon avantajından yararlandıracak.



Vakıfbank net 500 lira ile 750 lira promosyon ödemesi yapacak.



Yapı Kredi 31 Mart'a kadar bankayı seçen emeklilere 1000 liraya varan promosyon ödeme-si gerçekleştirecek.



Ziraat Bankası emekli müşterilerine 750 liraya varan promosyon ödemesinde bulunacak.