‘Koca’ yürekli

Korona virisünün görülmeye başlanması Türkiye'de ilk vakanın çıkmasından itibaren verilen mücadelede en yetkili isim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7'den 70'e toplumun her kesiminden büyük takdir topladı.

Koca'nın önceki gün yaptığı basın toplantısı sırasında bitkin ve yorgun halini gören binlerce vatandaş Bakan Koca'ya teşekkür mesajlarıyla destek verdiler. Kendisini tamamen virüsle mücadeye adayan Koca'ya toplumun her kesiminden ve tüm siyasi partilerden destek yağdı. Bakanlık yetkilileri ise Koca'nın ilk günden itibaren nefes almadan tüm süreci kendisinin yönettiğini ve bizzat her toplantının başında olduğunu ve evine bile gitmediğini ve 22-23 saatini Bakanlıkta geçirdiğini söylediler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün yaptığı basın toplantısı sırasında bitkin ve yorgun halini gören binlerce vatandaş Koca'ya teşekkür mesajlarıyla destek verdiler.

FATİH ŞENDİL