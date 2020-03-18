Merkez Bankası’ndan korona virüs hamlesi

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün olağanüstü toplandı ve korona virüse karşı önlemler aldı. Bankanın aldığı önlemler piyasayı rahatlatacak ve krediye erişimi kolaylaştıracak. Merkez Bankası aynı zamanda faiz oranlarını da tek haneye çekti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) 100 baz puan düşürülerek yüzde 10.75'ten yüzde 9.75'e çekildi.



Merkez Bankası ayrıca bankalara likidite desteğinden zorunlu karşılıklarda puan indirimine, reel sektörü kredi desteğinden ihracat kredilerine kadar birçok başlıkta ekonomiye destek adımları attı. Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda korona virüs etkilerine karşı alınan diğer önlemler de açıklandı. Alınan önlemler kapsamında bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.



Piyasa yapıcı bankalara tanınan likidite imkânına ilişkin limitler de artırıldı. Ayrıca swap ihaleleri ile birlikte reel sektöre kredi desteği de devam edecek.