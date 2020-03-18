Yeni nesil sıcak savaş

ABD'nin Çin ile arasında meydana gelen psikolojik, soğuk ve yeni nesil sıcak savaşın ardından şimdi de biyolojik bir savaş ortaya çıktığını düşünüyorum. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü binlerce insanın ölümüne neden oldu. Son 20 yılda bu virüsün başka türevleri olan Sars ve Mers virüslerinin etkisi sonucunda da insanlar öldü. Sars virüsünde ölüm oranı % 11, Mers virüsünde ise % 36 idi. Oysaki korona virüsünde ölüm oranı sadece % 3,1. Ancak korona virüsünün yayılma hızı diğerlerinden çok daha hızlı olup en çok 60 yaş üstü ve bağışıklık sistemi zayıf insanların ölümüne neden oluyor. Ölenlerin 3/4'ü erkek 1/4'ü kadınlardan oluşuyor. Sars ve Mers virüslerinde ise ölümler yaşlara ve cinsiyete göre daha homojen dağılıyor. 2018-2019 son bahar-kış döneminde sadece ABD'de influenzadan 32.000 kişi öldü. Ancak bu ölümler ve hastalıklar bugünkü kadar gündeme gelmedi.

LİDERLİĞİNE TEHDİT

Biyolojik savaş silahı olarak üretilen virüsün etkisi basın ve sosyal medya ile inanılmaz büyüklükte bir psikolojik savaşa dönüştürülerek ABD'nin stratejik tehdit gördüğü ülkelerin tamamında siyasal, ekonomik ve sosyal zararlar oluşturdu. ABD,

Sovyetler'in dağılmasından sonra dünya liderliğini tek başına üstlenerek yerini sağlamlaştırdı. Çin son yıllardaki ekonomik büyümesi ile Amerika'nın liderliğini tehdit etmeye başladı. Her yıl ABD ve Çin arasındaki ticaret ve teknoloji yarışı Çin'in lehine kapandı. Durum bu şekilde devam ederse 2030 yılına kadar Çin, ABD'yi geride bırakarak dünya lideri konumuna gelecek.

HIZLI DÖNÜŞ KARARI

Çin'i liderliğe taşıyacak en büyük proje Çin'den İngiltere'ye kadar uzanacak olan demir ipek yolu. Çin'in bu denli hızlı büyümesinin sebebi ABD'li ve Avrupalı büyük şirketlerin Çin'de yaptığı yatırımlar. Trump iktidar olduktan sonra ABD'li şirketlerin ABD topraklarında üretim yapmasını teşvik eden uygulamalar ve ABD'ye mal satmak isteyen firmaları ABD'de üretim yapmaya zorlayıcı kararlar alırken bir yandan da Çinli ve Avrupalı pek çok şirketin ürünlerine ek gümrük vergisi getirerek ticaret savaşlarını başlatıyordu. ABD, Demir İpekyolu projesinden Çin'i vazgeçirmek için uğraştı. Başarılı olamayınca bu projeye ortak olmak istedi ancak Çin bunu da kabul etmedi. İşte tam bu noktada korona virüsü Çin'de patlak verdi. Çin ekonomisindeki kaybın 3 trilyon $ olacağı hesaplanırken pek çok şirketin yeni yatırımlarını Çin dışında alternatif ülkelere kaydırmayı düşündüğü, ABD'ye dönmek konusunda tereddütleri olan büyük ABD firmalarının dönüş kararı almasını da hızlandırdığı bir sonuç doğurdu.



RUSYA'YI ZORA SOKTU

Bir diğer yandan petrol fiyatlarının düşmesi ABD'nin ezeli rakibi Rusya'yı ekonomik yönden son derece zor bir duruma soktu. 2020 yılında Rusya'da ekonomik büyümenin %0 olacağı hesaplanıyor. Bir diğer stratejik düşman İran ise uygulanan ambargolardan dolayı zaten ekonomisi zor durumda iken bir de korona virüs salgını nedeni ile meydana gelen ölümlerden dolayı Mollaların hükümetini iyice zor duruma düşürdü. İran halkında memnuniyetsizlik hat safhada, İran huzursuz günlere gebe.

Erhan ÇALIŞKAN