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Haberler Ekonomi 60 yaş üstü mükellefe evde hizmet

üstü mükellefe evde hizmet

60 yaş üstü mükellefe evde hizmet
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mükelleflerin vergi dairelerindeki işlemlerini elektronik ortamda yapılabileceğine yönelik duyuru yaptı. Kira, gelir vergisi, tapu harcı, trafik para cezası, T.C. kimlik kartı bedelleri vb. harç ve idari para cezalarının internetten gerçekleştirilebileceği belirtilen açıklamada, "Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş ya da vergi dairesine gidemeyecek durumda olan mükelleflerimizin, Vergi İletişim Merkezini (189) aramaları durumunda, adreslerine gidilerek beyannamelerini hazırlamalarına ve göndermelerine yardımcı olunacaktır" denildi.

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