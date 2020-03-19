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Haberler Ekonomi Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı

Aydın-Denizli için ihaleye çıkıldı

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı

19.03.2020, 10:44

Gelen son dakika haberine göre Ege'de iki ili birbirine bağlayacak yol için ihaleye çıldı. Aydın-Denizli , ihalesi 'de yayımlandı.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek.

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