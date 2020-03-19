Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 19 Mart Perşembe döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? merak ediliyor. İşte 19 Mart Perşembe döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? İşte 19 Mart Perşembe döviz kuru...
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