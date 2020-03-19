Emekliye evde ödeme nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılır? Evde maaş nasıl alınır?

Dünyayı da etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'de çok sıkı önlemler alındı. Koronavirüse karşı tedbirler kapsamında emeklilere “Bankaya gitmeyin” çağrısı yapıldı. Emeklilere, talep ederlerse maaşları evde ödenecek. Peki evde emekli maaşı nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Emekli maaşı nasıl alınır?

Türkiye'de corona virüslü ilk vakanın tespit edilmesinin ardından turizmden ulaşıma, sanayiden eğlence sektörüne kadar çeşitli önlemler alındı. Bu önlemler arasında bankalar da tedbirlerini genişletti. Emeklilere ise "Bankalara gitmeyin" çağrısı yapıldı.

Tüm dünyayı sarsan Coronavirüs salgınına karşı ülkemizde sıkı önlemler alınırken, emeklileri koruyacak adımlar da atılıyor. Maaş ödemeleri de kolaylık sağlanan işlemler arasında yer alıyor.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin talep etmesi durumunda maaşlarının evde ödeneceğini açıklarken, bazı bankaların da 'eve teslim maaş' hizmeti bulunuyor. SGK, emeklilere talepleri halinde evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

EMEKLİYE EVDE MAAŞ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

SGK ile PTT arasında bu konuda imzalanmış bir protokol bulunuyor. Talep edene aylıkları PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödeniyor. SGK'ya verilen dilekçe ile bu imkandan yararlanılabiliyor.

Ancak bunun için de SGK'ya gitmek zorunluluğu yok. Emekliler e-Devlet'ten evde maaş başvurusunda bulunabiliyor. Bazı bankaların da eve teslim maaş uygulamaları bulunuyor. Emekliler, bankalarına taleplerini ileterek maaşlarını kapıdan teslim alabiliyor.

YAŞLIYA VERGİ ÇÖZÜMÜ

Gelir İdaresi Başkanlığı, oluşabilecek sağlık risklerini önlemek amacıyla elektronik ortamda yapılabilen vergisel tüm iş ve işlemlerin bu yöntemle yerine getirilmesi önerisinde bulundu.

Kira geliri elde eden 60 yaşını doldurmuş mükellefler ile engelli ve hasta mükelleflere evde hizmet verileceği de duyuruldu. Bunun için ALO 189'u aramak gerekiyor.