Motorinde 27 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,65 liradan 5,38 liraya, İzmir'de 5,77 liradan 5,50 liraya inecek.