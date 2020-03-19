Gelen son dakika haberine göre; cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.Detaylar geliyor...
Gelen son dakika haberine göre; cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.Detaylar geliyor...
Otomobil sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine yeni indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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