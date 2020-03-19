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Haberler Ekonomi Otomobil sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine yeni indirim

Otomobil sahiplerine müjdeli haber! ve motorine yeni indirim

Otomobil sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine yeni indirim

19.03.2020, 09:31

Gelen son dakika haberine göre; cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 19 kuruş, benzinde ise 16 kuruş indirim bekleniyor.

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