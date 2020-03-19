Petrol fiyatları dip seviyelerde

Korona virüs gelişmeleri ve fiyat savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü seyir devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Gelişmelerin ardından brent petrolün varili dün sert düşüş göstererek 25 doların altına geriledi.