Stoklarda yeterli gıda ürünü mevcut

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı yok. Olumsuz bir durum da beklenmemekte” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu açıkladı. Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada yeni korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ile ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını ifade ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada vakalar görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir" dedi.

SEZON SONUNA KADAR

Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, TMO'nun hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.



ONLİNE SISTEMLE SATIN ALINIYOR

TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimeklerin toptan satışların yanı sıra vatandaşların uygun fiyatla tüketebilmesi için ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satıldığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, "TMO işyerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise https://www.epttavm.com üzerinden ürünleri temin edebilmektedir" dedi.