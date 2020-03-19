Yerli turist için uygun tatil paketlerimiz olacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB TV'de, "Korona virüs salgını sonrasında sektörü canlandıracak adımlar atmak için çalışıyoruz. Yaz aylarında yerli turistin tatil yapabilmesi için mümkün olduğunca standart ve uygun tatil paket hazırlıklarımız var." dedi. Şu anda yurt dışından gelen yeni rezervasyon olmadığını belirten Bağlıkaya, "Korona virüs riskinin biteceğine dair umutluyuz. Konaklama vergisinin ertelenmesi ve sektörde toplu işten çıkarmaların önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekli" diye konuştu.