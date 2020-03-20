Az yakıtla çok yol gidin

Hız yapmamak, takip mesafesini korumak, aracınızın bakımına önem vermek gibi trafik kurallarını da kapsayan önlemler alarak hem canınızı hem de cebinizi korumak mümkün.

Arabaya ayırdığımız bütçe kadar yakıt harcamamız da büyük önem taşıyor. Her zaman aracımızın deposunu her zaman tamamen doldurmak pek mümkün olmuyor. En az yakıtla daha fazla kilometre yapmanın yolları da yok değil. Yakıt tasarrufu sağlamak için birkaç püf noktasına dikkat etmeniz yeterli olacaktır.

HIZ YAPMAYIN

Hız yapmak fazla yakıt tüketimine neden olur. Yapılan araştırmalar optimum yakıt tasarrufunun 50 km/saat ve 70 km/saat arası hızda sağlandığını göstermektedir. Hızı iki katına çıkarmak iki kat fazla yakıt harcamak anlamına gelmektedir. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere hem güvenliğiniz hem de yakıt tasarrufunuz için orta hızda seyir etmeniz en doğru seçenektir.

VİTES GEÇİŞLERİNE DİKKAT EDİN

Uzmanlar otomobillerin 2.500-3.000 devirde kullanılmasını önermektedir. Siz de bu tavsiyeyi dikkate alın ve çok düşük ya da çok yüksek devirlere çıkmaktan kaçının. Aracınızı sadece kalkış anında birinci viteste kullanın, daha sonra kendinizi ve diğer araçları tehlikeye atmayacak şekilde ikinci ve üçüncü vitese geçin.

YOLU GENİŞ AÇIYLA TAKİP EDİN

Ani dur-kalk yapan sürücüler kontrollü sürücülere oranla yüzde 20 daha fazla yakıt harcar. Bunun önüne geçmek için yolu daha geniş açıyla takip edin. İlerideki trafik lambalarını ya da trafiğin tıkanıklığını önceden fark edip ayağınızı gazdan yavaş yavaş çekerek ani frene bağlı fazla yakıt harcamanın önüne geçin.



Araç temizliğine ve bakımına önem verin

Temiz ve bakımı yapılmış bir otomobil sadece güzel görünmez, aynı zamanda maksimum verimle çalıştığı için yakıt tasarrufu da sağlar. Düzenli bakımı yapılmadığı takdirde hava filtresi, yakıt filtresi gibi parçaları tıkanan araç daha fazla yakıt tüketir. Lastiklerin doğru şişirilmesi de bir önlemdir. Düşük hava basılmış lastikler daha fazla yakıt harcar.



Aracı rölantide çalıştırmayın

Aracın rölantide yakıt harcamayacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Kilometre ilerlemediği halde motor stop ettirilmediği için araç yakıt harcamaya devam eder. Bu nedenle beklerken motoru kapatmak ve yolculuğa hazır olunduğunda motoru çalıştırmak iyi bir tasarruf yöntemidir.