Bu projeye deprem vız gelecek

İstanbul Başakşehir’de yapılan Mavera Comfort projesine yerleştirilecek deprem izolatörü sayesinde, binalar olası bir depremden etkilenmeden tüm fonksiyonlarını devam ettirecek.

Türkiye'nin deprem izolatörlü ilk konut projesi olan Mavera Comfort projesi İstanbul Başakşehir'de hayata geçiriliyor. Makro İnşaat ve Akyapı tarafından geliştirilen projeye, şehir hastaneleri, veri merkezleri, köprüler gibi yüksek önem arz eden yapılarda uygulanan deprem izolatörleri yerleştirilecek. Bu sayede deprem esnasında ve sonrasında binaların hiç bir fonksiyonunu yitirmeden hizmet vermeye devam etmesi planlanıyor.



KONFOR İLERİ TAŞINIYOR

Başakşehir'de bugüne kadar Mavera markasıyla binlerce konut teslim ettiklerini aktaran Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, Mavera Comfort ile sundukları konforu daha da ileri taşıdıklarını vurguladı. Uyan, deprem anında ve hemen sonrasında hayatı kesintisiz ve sürekli kılacak bir hedefle bu projeyi tasarladıklarını belirterek, geleneksel yapı sistemlerinin, deprem anında oluşan sarsıntının, yapının tamamında olduğu gibi hissedilmesine imkân tanıdığına dikkat çekti. Ercan Uyan, bu durumun, daire içinde sabitlenmemiş mobilya ve eşyalarda devrilmelere, taşıyıcı olmayan duvarlarda çatlamalara ve en önemlisi, yaşayanların hayatını tehlikeye attığına işaret ederek, "Deprem İzolatörleri ise yapının deprem anında her iki yönde oluşacak hareket isteğine imkân tanımasından dolayı, sarsıntının minimum seviyede hissedilmesini sağlıyor" dedi.



SARSINTI HİSSEDİLMİYOR

Akyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, Deprem İzolatörünün asıl amacının deprem anında yapıya kontrollü olarak hareket kabiliyeti sağlamak olduğunu ve bunun sonuncunda sarsıntının yapıda en az seviyede hissedildiğini söyledi. Deprem izolatörünü, binaları, depremin sarsıcı etkilerinden yalıtan teknoloji olarak tanımlayan İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Sütcü de, deprem yalıtımı teknolojisinin uygulanması için binaların genellikle temel bölgesinde deprem yalıtım birimleri, yani izolatörler kullanıldığı bilgisini verdi. Depremin etkisinin binaya girmediğine dikkat çeken Sütcü, "Bu sayede içerideki operasyon hiç aksamadan devam edebilir" ifadelerini kullandı.



ÖN SATIŞLAR BAŞLADI

Ön satışların başladığı Mavera Comfort, yaklaşık 65 bin metrekarelik alan üzerinde, zemin + 9 katlı bloklardan oluşacak. Projede 2+1'den 4,5+1'e kadar farklı tiplerde, toplam 705 konut yer alacak. Tüm detayları yerli ve yabancı deprem uzmanları ve mimarlarla tasarlanan projede merkezi süpürge sisteminden, daire içi su sensörlerine, yangın ve hırsız alarm sistemlerinden, elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar birçok detay düşünüldü.



ÖRNEK BİR MODEL

Deprem izolatörüne sahip Türkiye'nin ilk nitelikli konut projesine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, daha önce kentsel dönüşüm adına Başakşehir'de birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Bu projeyi de depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm kadar önemli bir hamle olarak gördüklerini belirten Kartoğlu, projenin Türkiye için şehircilik ve depreme ön hazırlık anlamında örnek bir model olacağını vurguladı.