Düşen faizler satışları tetikledi

TÜİK, konut satış istatistiklerini değerlendiren Anadolu Yakası İnşa-at Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, konut satışları-nın hem 2018 hem de 2019 yılına göre olumlu bir çizelge seyrettiği-ni söyledi. İlk iki ayda 232 bin 368 konut satışı gerçekleşerek yüzde 53,5'lik bir artış yaşandığını vurgu-layan Erkutoğlu, "Burada en dikkat çekici nokta birinci el konut satış-larındaki artış ve banka kredilerinin kullanılma oranlarıdır. Yüzde 1'in altındaki kredi faizleri konut satışla-rına olumlu yansımıştır" dedi.

OLUMLU BİR HAVA

Ahmet Erkutoğlu, bu noktada bu sene, geçmiş yıllara göre daha az konut üretileceğinin altını çize-rek, "Yapı ruhsatlarındaki azal-ma da bize bunun sinyallerini veriyor. Bu nedenle uygun fiyata konut almak için sınır-lı bir zaman dilimi içerisin-deyiz. Gayrimenkul her dönem güvenli bir yatırım aracı olmuş-tur. İstanbul'da özellikle 500-750 bin lira bandında-ki konutlar daha rahat satılmaktadır. Yabancıya konut satışında da hem geçen yıla hem de 2018'e göre ilk iki ayda olumlu bir hava yakaladık. Beklenmeyen ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona salgını nedeniyle önümüzdeki aylarda yabancıya konut satışında bir yavaşlama söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı. TÜİK, Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre, 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışların-da yüzde 51,4 oranında artış görül-dü. İstanbul yüzde 19.1 ile en çok konut satılan illerin başında gelirken, İstanbul'u, yüzde 11,2 ile Ankara ve yüzde 6,5 ile İzmir izledi. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapı-lan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.