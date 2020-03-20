İnşaat sektöründen pakete destek

Korona virüsünün en az hasarla atlatılması için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan önlem ve destek paketine inşaat sektörünün temsilcilerinden destek geldi. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, öncelikle içinden geçmekte olduğumuz korona salgını sürecinden millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde mümkün olan en az hasarla çıkacağımıza inandığını belirterek, "Milletimiz tarih boyunca bir olarak pek çok sorunun üstesinden nasıl gelmişse bu süreci de Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



'ÇOK İSABETLİ'

Bir yandan sağlıkla ilgili tedbirler alınırken, ekonominin de bundan en az etkilenmesi için önlemler beklendiğini ifade eden Elmas, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır" diye konuştu. Altan Elmas, bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini dile getirerek, "Bilindiği gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak binlerce kişiye doğrudan binlercesine de dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Bu sebeple işsizlik emici rol üstlenen sektörümüzün bu destek paketine dahil edilmesi ekonomik ve sosyal açıdan son derece önem arz etmektedir" dedi.