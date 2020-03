İş alemi kaynağa tam destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün korona virüs salgınına karşı ekonomiyi güçlendirmek için açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi İzmir iş dünyasında beklentileri yükseltti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs salgınına karşı ekonomiyi güçlendirmek için açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne iş dünyasından tam destek geldi. Söz konusu paketin salgın nedeniyle yaşanacak olası sıkıntılara karşı ekonomiye can suyu olduğunu ifade eden iş dünyasının önde gelen isimleri önümüzdeki dönemde ilave bir takım desteklerin gelmesini beklediklerini söyledi. Parekendeden turizme, demirçelikten otomotive, tekstilden yiyecek içeceğe kadar her sektörün yararlanacağı paket İzmir iş dünyasında da sevinçle karşılandı.



EKONOMİYE 100 MİLYARLIK VİRÜS AŞISI



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Virüsün etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik olarak bugüne kadar alınan tüm tedbirleri ve önlemleri memnuniyetle karşılıyoruz. Paket iş dünyamız için moral kaynağı oldu. Detaylarını incelediğimizde, TOBB'a ve ilgili Bakanlıklara ilettiğimiz çözüm önerilerinin bir kısmının pakette olduğunu gördük. Dünya ekonomisinde büyük sorunların yaşandığı, finansal piyasaların büyük dalgalanmalara sahne olduğu bu ortamda, ülkemiz ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için birlikte hareket edeceğiz.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulu Başkanı Jak Eskinazi: Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler son derece yerindedir. Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı. Bu uygulamalarla ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şekilde atlatabilecek.



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 milyar liralık önlemler seti ile koronanın ekonomimizdeki olumsuz etkilerine karşı ilk büyük adım atıldı. Paketin hazırlanması aşamasında iş dünyamızdan görüş alınmasını değerli ve önemli buluyoruz.



Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Mustafa Aslan: İnanıyoruz ki bu tedbirlerle nakit akışı bozulan firmalar üzerindeki korona virüs etkisi azalacaktır. KOBİ'lerin kredi borçlarının ertelenmesi, Kredi Garanti Fonu (KGF) limitlerinin artırılması, temerrüde düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde KDV ve SGK primlerinin ertelenmesi piyasada nakit akışını artıracaktır.



İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu: Ekonomik ve sosyal yaşamın durması, bazı mesleklere sınırlamaların getirilmesi en fazla doğrudan halka mal ve hizmet sunan esnaf sanatkarları zor duruma düşürdü. Ekonominin de süreci en az hasarla atlatması için bazı önlemler gerekiyordu.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk: Tedbir paketini ve salgınla mücadelede alınan halk sağlığı önlemlerini olumlu buluyoruz.



Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir: Konut kredisi peşinatı % 20 seviyesinden % 10 seviyesine çekildi. Bu sektör için olumlu olacaktır.



İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil: Konut alımlarında peşinatın yüzde 10'a indirilmesi sektörü canlandıracak. Konut almak isteyenler için fırsat oluşturuldu.



EGE İŞ DÜNYASI: BİZİ AYAKTA TUTACAK

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Borsa Başkanı Fevzi Çondur, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, pakete destek vererek, sağlanan kaynakla esnaf ve iş dünyasının ayakta kalacağını söyledi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da paketin ekonomiye can suyu olacağını söyledi.



Mert ALPDÜNDAR