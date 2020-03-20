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Haberler Ekonomi Mağazalar geçici kapatma kararı aldı

Mağazalar geçici kapatma kararı aldı

Mağazalar geçici kapatma kararı aldı
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları tüm dünyada artmaya devam ediyor. Dünya devleri de tek tek her ülkede mağazalarını geçici olarak kapatıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeniyle birçok giyim markası Türkiye çapında mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Türkiye'de faaliyette olan birçok dünya markası da faaliyetleri bir süreliğine ara verecek. Kapatma kararı alan markalar şunlar: Boyner, Beymen, Network, LCW, Mavi, Karaca, Greyder, Vakko, Yargıcı, Marks & Spencer, GAP, Samsonite, İpekyol, Tumi, B&G, Faik Sönmez, Efor, Mudo, Roman, Twigy, Twist, Machka, Avva, Altınyıldız, Lufian ve YKM. Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM'lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı alındı.

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