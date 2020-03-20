Meyve ve sebze satışında yeni dönem! Bakan Pekcan açıkladı

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan flaş bir açıklşamada bulundu. Pekcan, pazarda satılan ambalajsız sebze ve meyvelerin seçilemeyeceğini söyledi. Bakan Pekcan ayrıca, "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek." dedi. Uzmanlar ambalajdaki riskin daha az olduğunu ifade ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi bir karar alındı! Virüsün bulaşmasını önlemek için sebze ve meyve satışlarında elle seçme dönemi sona erdi. Ticaret Bakanı Pekcan yaptığı flaş açıklamada, ambalajsız ürünlerin seçilemeyeceğini resmen duyurdu. Pekcan ayrıca, "Şirket sözleşmelerinde bulunmasa dahi, elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirilebilecek." dedi. AMBALAJDA RİSK DAHA AZ A Haber canlı yayınında konuşan İç Hastalıkları uzmanı Taner Kaya, son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi. Ambalajdaki riskin daha düşük olduğunu söyleyen Kaya, ambalaja sürülen elin mutlaka sabunla yıkanmasını ve ağza, burna sürülmemesini de önerdi.