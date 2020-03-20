Milyonlarca çalışan ve işletme korumada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüse karşı açıkladığı 100 milyarlık ekonomiyi güçlendirme paketi milyonlarca çalışan ve işletmeyi korumaya aldı. Üretim devam edecek, çalışan işini kaybetmeyecek. Son dört yılda 320 bin çalışan için yararlanılan kısa çalışma ödeneğinin koşulları yasal düzenlemeyle esnetiliyor, esnek ve uzaktan çalışmanın teşviki için mevzuat değişikliğine gidiliyor. Bu yıl asgari ücretlinin kısa çalışma ödeneği bin 752 lira olacak. Bu süreçte firmalara verilen kısa çalışma ödeneği 6 aya kadar uzatılabilecek.

HAZAL ATEŞ