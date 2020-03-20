Öncelik Türkiye ekonomisi

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım da, bu dönemde devletin ilgili kurumlarının, iş dünyasıyla istişare ederek ekonomik tedbir almasının çok önemli olduğunu belirterek, "Açıklanan paket, beklediğimiz gibi salgından direkt olarak etkilenen sektörlere ve bireylerin ekonomik dirençlerini artırmaya yönelikti. Doğal olarak öncelik Türkiye ekonomisinin ayakta kalmasıdır. Ekonominin çarkları döndüğü sürece, alınan tedbirlerin domino etkisi göstererek inşaat sektörüne de sirayet edeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda sektörümüzü kısa vadede etkileyen sorunların, özellikle finansal sıkıntıların, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'tedbir paketi' içinde çözüleceğini düşünüyorum" diye konuştu.