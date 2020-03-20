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Haberler Ekonomi Vosmer Audi Bornova fark yaratıyor

Bornova fark yaratıyor

Vosmer Audi Bornova fark yaratıyor
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Audi'nin teknoloji ve tasarım anlayışından alınan ilham ile Aralık 2017'de Vosmer Bornova kompleksi içinde inşa edilen Vosmer Audi, Ege Bölgesi'nde iki katlı terminal konseptine sahip tek showroomdur. Aynı anda 24 aracın sergilenebildiği terminal konseptli showroomda, Audi tutkunlarına geniş bir ürün yelpazesi sunulmaktadır. Uluslararası Audi sertifikasyonuna sahip deneyimli ve güler yüzlü satış ekibiyle Vosmer Audi, açılışından günümüze dek farklılığı yaşamak isteyen Audi tutkunlarının ilk tercihi olmuştur. Aynı güne servis randevusu hizmetleri veren Vosmer Audi; geniş yedek parça stoğu ile de müşteri ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılıyor. Audi kullanıcılarına tüm konularda yardımcı olmak üzere oluşturulmuş, tüm soru ve görüşlere anında cevap verebilen Call Center (Çağrı Merkezi) birimi ise, Vosmer Audi'nin, ayrıcalıklı hizmet anlayışının önemli bir parçası. Müşteri memnuniyetinin öncelik olduğu Vosmer, showroom ve servis alanıyla, Türkiye'deki en yüksek kapasiteli Audi yetkili satıcı ve servislerinden olup, otomotiv sektörünün Ege Bölgesi'ndeki en önemli oyuncularındandır.

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