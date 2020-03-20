Yerinden alıp yerine teslim

Dinamik, tecrübeli, Audi AG tarafından verilen tüm eğitimleri başarıyla tamamlamış ve günümüz teknolojilerine hakim profesyonel bir ekiple Audi müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı ilke edinen Vosmer Otomotiv, servis hizmeti alması gereken müşterileri için 'Yerinden Alım Yerine Teslim' hizmeti sunuyor. Bu hizmet çerçevesinde, servis randevusu alınmış araçları müşterilerin talep ettikleri noktadan, profesyonel bir ekiple teslim alan Vosmer Audi Bornova, atölye alanına getirilen aracın tüm işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, aracı sahiplerine diledikleri noktada teslim etmektedir. Tüm hizmetler için Vosmer Audi Bornova'yı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.