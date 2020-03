‘Çiftçimize destek ödemeleri başladı’

Çiftçiye destek ödemeleri dün itibariyle başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Destek ödemelerimiz kimlik numarasına göre yapılacak. Bugün (dün) 0 olanlara başlanacak. 2 olanlara 27 Mart, 4 olanlara 3 Nisan, 6 ve 8 olanlara 10 Nisan'da ödeme yapılacak. 1 milyar 572 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak" ifadelerini kullandı. AHaber'de yeni tip korana virüs ile ilgili sorularını yanıtlayan Pakdemirli, "Türkiye'nin gıda stokuyla ilgili hiçbir problem yok. Stok seviyelerinizi artırın dedik. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşlarımız evde de olsa tüketilecek oran belli" diye konuştu.

FİYAT ARTIŞI YOK

Vatandaşlardan endişe etmemelerini isteyen Pakdemirli, "Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Eet, süt, makarnada eksik yok. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişiminde problem kalmadı" dedi. Fiyatlarda artış olmadığını ifade Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "Üreticimizi zora sokmayacağız, spekülatif bir şey gördüğümüzde tüketicimizin yanında oluruz. Türkiye'de kabaca yıllık etin 4'te 3'ü kesime hazır bir şekilde bekliyor. Et Süt Kurumu depoları da yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız."



KOLONYA SIKINTISI YOK

Bakan Pakdemirli, 5-6 ay yetecek kolonya stokları olduğunu belirterek, "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 3 ay süreyle benzine etanol konulması kısıtlaması getirilmişti. Gerekirse bu süre de uzatılır" dedi.