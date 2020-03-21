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Depolardaki ürünlere kira ve nakliye ödemesi

Depolardaki ürünlere kira ve nakliye ödemesi
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına aylık 3-10 lira kira desteği, 25 lira nakliye desteği ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığının tebliğine göre lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için ton başına aylık 3 lira, pamuk için 7 lira, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için de aylık 10 lirayı geçmemek üzere kira ücretinin yarısı kadar kira desteği verilecek. Analiz ücreti desteği de 25 lirayı geçmeyecek.

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