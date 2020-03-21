İşçini koru, 3 ay maaş devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs salgınına karşı açıkladığı ekonomik kalkınma paketi milyonlarca çalışanı ve işletmeyi korumaya alacak. Salgından etkilenen tekstilden perakendeye, konaklamadan sinema-tiyatroya, özel kreşten gündüz bakımevine, ulaşımdan yiyecek-içecek sektörüne kadar geniş bir alanda üretime ara veren veya işletmesini kapatan patronların istihdamı koruma kaydı ile işçilerinin 3 aylık maaşının yüzde 60'ını devlet ödeyecek.

KOŞULLAR ESNETİLDİ

Olağanüstü durumlarda devreye giren kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları esnetiliyor. Son 3 yılda en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primini ödeme koşulunda gün şartı azaltılıyor. Devlet, faaliyetine ara veren işyerlerinde son bir yıldır asgari ücretle çalışan bir işçiye bin 752 lira, 4 bin lira alana 2 bin 381 lira, 8 bin lira alana da 4 bin 380 liraya kadar kısa çalışma ödeneği verebilecek. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbir paketinde kısa çalışma ödeneği hızlı bir şekilde devreye alınıyor. Bundan yararlanmak için gereken süreçler de kolaylaştırılarak, hızlandırılıyor.

HAZAL ATEŞ