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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk detayları açıkladı! 2 milyon haneye 1000'er lira ödenecek

Son dakika: Bakan Selçuk detayları açıkladı! 2 milyon haneye 1000'er lira ödenecek

Son dakika: Bakan Selçuk detayları açıkladı! 2 milyon haneye 1000'er lira ödenecek

21.03.2020, 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,10:46

Aile, Çalışma ve , halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi.

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.

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