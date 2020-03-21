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Haberler Ekonomi THY'den önemli açıklama! 65 yaş üzeri yolcular...

'den önemli açıklama! 65 yaş üzeri yolcular...

THY'den önemli açıklama! 65 yaş üzeri yolcular...

21.03.2020, 21:03 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020,21:24

Son dakika haberi... 'den "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." açıklaması geldi.

Son dakika... Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda THY'nin kararını duyurdu.

Üstün paylaşımında "65 yaş ve üstü yolcularımız, Siz bizim için çok değerlisiniz. Sizin tecrübelerinizden çıkaracağımız daha çok ders var. Onları bizimle paylaşabilmeniz için bu süreç sonuna kadar evde kalmanızı arzuluyoruz. O nedenle sizlerle uçuşumuza kısa bir ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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