Alabalık üretiminde Muğla birinci sırada

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, ilin 21 bin tona yükselen alabalık yetiştiriciliğiyle Türkiye'de ilk sıraya yerleştiğini söyledi. Akköprü Barajı'nın bu yıl alabalık üretimine açılmasıyla üretimin arttığını kaydeden Saylak, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin katkılarıyla Muğla'ya 5 bin 500 ton daha alabalık üretimi kazandırdık. Halihazırda 15 bin 500 ton olan alabalık üretimimizi bu sayede 21 bin tona çıkardık. İlimiz deniz kültür balıkçılığından sonra alabalık yetiştiriciliğinde de Türkiye'de birinci sıraya yerleşti. Bu bizim için gurur verici bir tablo" dedi.



■ ADEM ÜLKER

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