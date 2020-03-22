Borsa ve altın düştü, döviz kazandırdı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 10,26'lık kayıpla 85.795,79 puandan kapattı.

BU hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirirken, döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 10,26'lık kayıpla 85.795,79 puandan kapattı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 33 milyar 626 milyon lirayla Koç Holding, 31 milyar 332 milyon lirayla Garanti Bankası ve 30 milyar 251 milyon lirayla da Bim Mağazalar şeklinde sıralandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,72'lik azalışla 314,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,74'lük düşüşle 2 bin 94 liraya geriledi. Serbest piyasada haftayı, dolar yükselişle, euro düşüşle kapattı.



EURODA SINIRLI DÜŞÜŞ

Doların satış fiyatı yüzde 3,80'lik kazançla 6,5500 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,01'lik sınırlı düşüşle 7,0210 lira oldu. Geçen hafta 7,9080 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,10'luk kayıpla 7,7420 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 değer kazanarak 6,6760 liradan alıcı buldu. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,84, bireysel emeklilik fonları yüzde 3,40 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,17 ile para piyasası fonları oldu.